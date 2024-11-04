🔍 В Крыму с начала года разыскали 190 граждан, скрывавшихся от уплаты алиментов «За минувшие 9 месяцев разыскано 285 должников, в том числе 190 уклоняющихся от уплаты алиментов.
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🔍 В Крыму с начала года разыскали 190 граждан, скрывавшихся от уплаты алиментов «За минувшие 9 месяцев разыскано 285 должников, в том числе 190 уклоняющихся от уплаты алиментов.