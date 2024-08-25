Солдаты группировки российских войск "Восток" за прошедшие сутки уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", которые использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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