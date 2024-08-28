Самый мощный юбиляр. Пулемёт Владимирова, история и перспективы Таким пулемёт Владимирова был в 1944 году, когда на испытаниях обошёл других конкурентов под патрон 14,5-мм.
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Самый мощный юбиляр. Пулемёт Владимирова, история и перспективы Таким пулемёт Владимирова был в 1944 году, когда на испытаниях обошёл других конкурентов под патрон 14,5-мм.
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