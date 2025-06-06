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Царьград

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Русские разработчики представят новое ПО для дронов

Русские разработчики представят новое ПО для дронов

Разработчики из Московского авиационного института заявили, что готовятся представить новое программное обеспечение для беспилотников, которое улучшит работу дронов.

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