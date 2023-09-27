Звезда шоу «Холостячка» Зейтер заявил о решении лечь в психбольницу

Звезда известного американского реалити-шоу «Холостячка», которое выходит на телевизионном канале ABC, Джош Зейтер рассказал, что хочет поправить собственное ментальное здоровье в специализированном для этого месте.
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