Нотариально удостоверенная переписка в мессенджере не доказывает авторство на приложенный к ней текст, если он без названия, имени автора и даты создания произведения (№ С01-588/2026 от 9 июля 2026)

9 июля 2026 года Суд по интеллектуальным правам оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2025 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2026 года по делу № А40-6717/2025, отказав во взыскании 5 000 000 руб.