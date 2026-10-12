Нотариально удостоверенная переписка в мессенджере не доказывает авторство на приложенный к ней текст, если он без названия, имени автора и даты создания произведения (№ С01-588/2026 от 9 июля 2026)

9 июля 2026 года Суд по интеллектуальным правам оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2025 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2026 года по делу № А40-6717/2025, отказав во взыскании 5 000 000 руб.
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