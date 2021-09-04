Могилевская не смогла скрыть восторг, получив красивый презент от незнакомки: "Девушка-весна"

Украинская певица Наталья Могилевская побывала на мероприятии, где не смогла скрыть своего восторга Известная артистка пользуется большой популярностью в Украине, поэтому становится частой гостьей самых престижных мероприятий, сообщает Politeka.
Украинская певица Наталья Могилевская побывала на мероприятии, где не смогла скрыть своего восторга Известная артистка пользуется большой популярностью в Украине, поэтому становится частой гостьей самых престижных мероприятий, сообщает Politeka.
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