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Могилевская не смогла скрыть восторг, получив красивый презент от незнакомки: "Девушка-весна"

Могилевская не смогла скрыть восторг, получив красивый презент от незнакомки: "Девушка-весна"

Украинская певица Наталья Могилевская побывала на мероприятии, где не смогла скрыть своего восторга  Известная артистка пользуется большой популярностью в Украине, поэтому становится частой гостьей самых престижных мероприятий, сообщает Politeka.

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