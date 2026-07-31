Сергей Лебедев поздравил выпускников Волгоградской академии МВД России с успешным окончанием обучения

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев принял участие в церемонии выпуска молодых специалистов Волгоградской академии МВД России.
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