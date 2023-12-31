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Стивен Томпсон про удушающий Рахмонова: «Наделал в штаны»

Американский боец Стивен Томпсон (17-7-1) разобрал на своем Youtube-канале лучшие финиши в UFC в 2023 году и не оставил без внимания победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Джеффом Нилом (15-5) Рахмонов провел бой с Нилом в марте и одержал победу удушающим приемом в третьем раунде, причем сделал это стоя.

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