Стивен Томпсон про удушающий Рахмонова: «Наделал в штаны»

Американский боец Стивен Томпсон (17-7-1) разобрал на своем Youtube-канале лучшие финиши в UFC в 2023 году и не оставил без внимания победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Джеффом Нилом (15-5) Рахмонов провел бой с Нилом в марте и одержал победу удушающим приемом в третьем раунде, причем сделал это стоя.