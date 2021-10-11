Смартфоны Google Pixel 6 будут стоить от 649 евро и получат пять лет обновлений безопасности

На минувших выходных британская розничная сеть Carphone Warehouse разместила в интернете сайт-тизер (на данный момент закрыт), посвящённый смартфонам Google Pixel 6.
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