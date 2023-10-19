Путин - геополитический шахматист, который всегда на несколько ходов впереди. Он просчитывает все возможные исходы и всегда готов к неожиданностям.
Ошарашенный Запад: "Это что, ответка за Красные Линии? " - Кардинальные действия начались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Главное шоб вот с сей стратегией всё норм завершилось - https://social.ren.tv/blog/43199093042/V-SSHA-zayavili-ob-unichtozhenii-VSU-v-treh-gigantskih-kotlah?utm_referrer=mirtesen.ru&&
В США заявили об уничтожении ВСУ в трех гигантских котлах - РЕН ТВ - 19 октября - 43199093042
РЕН ТВ - МирТесен
Ответить
20 час.
Валерий Каулин
Ещё бы во внутренней политике принимал решения, ведущие к улучшению жизни населения, цены бы ему не было. Но, к сожалению, в этом он не силён! Не тем людям дал обещания?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии