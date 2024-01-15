США сбили ракету, которой хуситы атаковали их эсминец в Красном море

Истребитель ВВС США сбил выпущенную с территории Йемена ракету, которой атаковали эсминец ВМС США Laboon, находящийся в акватории Красного моря, сообщили в понедельник, 15 января американском центральном командовании (CENTCOM).
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