Врачи предписали папе римскому полный покой

Папе Римскому Франциску врачи предписали полный покой. 88-летний понтифик находится в римской клинике Gemelli для прохождения обследования и лечения бронхита в условиях стационара, в воскресенье, 16 февраля, РИА Новости со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.