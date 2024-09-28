Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

@ Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Tекст: Ольга Самофалова Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли.
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