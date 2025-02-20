Как будет выглядеть один из самых больших подвесных мостов в Норвегии

Одна из самых сложных инфраструктурных работ, ведущихся в настоящее время на западе Норвегии: автострада, соединяющая второй по величине город страны с западными островами через серию туннелей и мостов, один из которых особенно примечателен.
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