ВСУ потеряли 9 бойцов и командира роты разведбата при попытке зайти в РФ

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили 9 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командира роты 130-го разведывательного батальона при попытке войти на российскую территорию, сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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