"Коснется абсолютно всех": горожанам рассказали о новых изменениях во Владивостоке

Жителям Владивостока рассказали о новых изменениях, которые проводят в столице ДФО. Так, дорожники продолжают наводить порядок на улицах, который коснется абсолютно всех городских территорий.
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