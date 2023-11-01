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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские напомнили первоклассникам о важности соблюдения Правил дорожного движения

В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области вместе с отрядом ЮИД ГБОУ СОШ села Шламка рассказали школьникам о безопасности на дороге и посвятили первоклассников в пешеходы.

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