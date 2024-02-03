В деле банды треш-блогеров из Петербурга нашли новый эпизод

Скриншот видео Следователи выявили новый эпизод в уголовном деле банды тренш-блогеров, которые избивали людей на улице в Санкт-Петербурге и выкладывали видео с издевательствами в социальные сети, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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