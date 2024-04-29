7 простых хитростей с дрожжевым тестом: выпечка словно из кондитерской получится даже у новичка

Дрожжевое тесто очень удобно в работе, но чаще всего его пускают на банальные пирожки. Мы покажем 7 интересных вариаций применения того же теста для новичков: выпечка получится не только вкусной, но и яркой, словно купили ее в дорогой кондитерской.
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