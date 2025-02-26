В Ростех Деминском лыжном марафоне примут участие около пяти тысяч человек

В ближайшие дни, с 28 февраля по 2 марта, под Рыбинском, в Демино, состоится спортивное событие международного уровня — XVIII Ростех Деминский лыжный марафон, самый массовый в России и лидер рейтинга Russialoppet по количеству финишеров в основной гонке.