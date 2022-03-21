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Ученые доказали влияние коронавируса на интеллект

Ученые доказали влияние коронавируса на интеллект

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что у людей, которые перенесли коронавирус, значительно снижаются когнитивные способности, сообщает PRIMPRESS.

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