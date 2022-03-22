Анна Старшенбаум: «Половину времени сын проводит с папой, половину — со мной»

Звезда фильмов и сериалов «Мой парень — ангел», «Психологини» и других рассказала нашему сайту, что ее 10-летний ребенок самостоятельно ездит на такси Актриса Анна Старшенбаум, как известно, воспитывает сына Ивана от актера Алексея Бардукова.