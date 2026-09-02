В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко пояснил, в каком контексте необходимо рассматривать украинский конфликт, а также сформулировал понятие победы России в этом противостоянии:.
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