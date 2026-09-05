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Новости Липецка

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В Липецке столкнулись ВАЗ и ИЖ, пострадали четверо

В Липецке столкнулись ВАЗ и ИЖ, пострадали четверо

Пострадали четверо человек, среди них трое детей 2009, 2010 и 2012 годов рождения.В Липецке на Грязинском шоссе днём 5 сентября столкнулись два отечественных автомобиля.

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