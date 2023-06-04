Формула-3. Испания. Марти выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 11-й

Гонщик «Кампоса» Пепе Марти выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне с поула. Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто финишировал вторым, третьим стал Дино Беганович («Према»), лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») занял четвертое место.
Гонщик «Кампоса» Пепе Марти выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне с поула. Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто финишировал вторым, третьим стал Дино Беганович («Према»), лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») занял четвертое место.
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