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Формула-3. Испания. Марти выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 11-й

Гонщик «Кампоса» Пепе Марти выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне с поула. Пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто финишировал вторым, третьим стал Дино Беганович («Према»), лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») занял четвертое место.

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