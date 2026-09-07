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За рулем

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Дефицит водителей в РФ нарастает: почему беспилотники могут стать спасением

Дефицит водителей в РФ нарастает: почему беспилотники могут стать спасением

Уже этой осенью российские парламентарии могут одобрить законопроект о высокоавтоматизированном транспорте, и тогда на дороги страны выедут беспилотные грузовики и легковые автомобили.

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