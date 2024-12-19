Волонтерскую разработку приняли на вооружение Минобороны

Дрон-детектор «Птицелов», разработанный в инициативном порядке волонтерами, был официально принят на вооружение Минобороны меньше чем за полгода, что означает существенное ускорение процессов в этой сфере.
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