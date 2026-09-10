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Геронтолог Новоселов объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

Геронтолог Новоселов объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

Все люди, дожившие до 110 лет и старше, — женщины, и это связано с эволюционными особенностями. Достичь долголетия также может помочь образ жизни.

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