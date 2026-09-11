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«Ростелеком» в Архангельске обеспечил современным интернетом еще 11 многоквартирных домов

«Ростелеком» в Архангельске обеспечил современным интернетом еще 11 многоквартирных домов

«Ростелеком» расширил оптическую сеть в Архангельске. С начала 2026 года компания обеспечила возможностью подключения современных услуг связи еще более 2 200 квартир в новостройках столицы Поморья.

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