Использованы материалы: Global Look PressCHROMORANGE / Bilderbox, ebastian Gollnow/dpa Миллионы долларов, которые США выделают на помощь Украине, являются мошенничеством и способом отсрочки неизбежного мирного соглашения.
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