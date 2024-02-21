Посольство России спустя двое суток отреагировало на осквернение православного кладбища в Казахстане

Российское дипредставительство назвало акт вандализма "не характерным" для Казахстана.Представители посольства Российской Федерации в Казахстане прокомментировало осквернение православного кладбища в селе Кызылсай.
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