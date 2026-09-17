Жуткая трагедия в тайге: медведь-людоед за считанные минуты оборвал жизни двух ягодников в Приангарье

Сердце сжимается, когда читаешь такие новости из сибирской тайги. В Приангарье, в Киренском районе, обычный поход за ягодами обернулся настоящей трагедией.
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