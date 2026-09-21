Концерт-лекция «Как слушать музыку: Морис Равель»

В Мориса Равеля соединяются точность формы и богатство художественных образов. На встрече слушатели смогут разобраться, как композитор создавал сложные звуковые картины и благодаря чему его фортепианные произведения способны передавать ощущения движения, света, пространства.
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