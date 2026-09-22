Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического пожара в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам — после трагического пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке.
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