МВД Грузии: из страны депортируют 25 участников протестов

Из Грузии депортируют 25 участников протестов, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. "Среди лиц, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру выдворения, иностранные граждане, которые участвовали в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд присудил различные административные санкции", - говорится в сообщении министерства.