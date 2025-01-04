МВД Грузии: из страны депортируют 25 участников протестов

Из Грузии депортируют 25 участников протестов, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. "Среди лиц, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру выдворения, иностранные граждане, которые участвовали в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд присудил различные административные санкции", - говорится в сообщении министерства.
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