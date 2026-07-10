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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 10 июля: власти обратились к автомобилистам, новое заседание оперштаба

Ситуация с бензином в Челябинске 10 июля: власти обратились к автомобилистам, новое заседание оперштаба

Куда жаловаться на завышение цен и другие нарушения. На новом заседании оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Челябинской области Татьяны Кучиц представители крупных нефтекомпаний заверили, что имеют достаточные запасы и способны продолжать снабжение региона топливом.

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