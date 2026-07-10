Ситуация с бензином в Челябинске 10 июля: власти обратились к автомобилистам, новое заседание оперштаба

Куда жаловаться на завышение цен и другие нарушения. На новом заседании оперативного штаба под руководством заместителя губернатора Челябинской области Татьяны Кучиц представители крупных нефтекомпаний заверили, что имеют достаточные запасы и способны продолжать снабжение региона топливом.