С побережья Севастополя вывезли около 90 тонн загрязнëнного мазутом грунта

Организованная группа волонтеров вместе со спасателями работает сегодня на пляжах Северной стороны в районе Качи, ещё одна группа задействована в уборке в Голубой бухте, где также обнаружили пятна мазута.
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