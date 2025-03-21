Кишинев выдвинул условия для продолжения поставок газа в Приднестровье

Условие о прекращении подачи газа на промышленные предприятия, поставил Кишинев для поставки газа в Тирасполь, рассказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, 21 марта сообщает РИА Новости его слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии