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Юрий Бурлачко: задачи, поставленные Президентом России, выполнимы

Юрий Бурлачко: задачи, поставленные Президентом России, выполнимы

Глава государства обозначил стратегические направления развития государства на годы вперед. Он уделил особое внимание социальной и военной сферам, подчеркнув категорическую важность сохранения суверенности государства, отметив при этом, что Россия ведет сейчас праведную борьбу за это.

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