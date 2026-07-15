В «Црвене звезде» готовы предоставить стадион российским клубам

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» готов предоставить свой стадион в Белграде для проведения домашних матчей российских команд , если они будут допущены к турнирам ФИФА и УЕФА, сообщает Sport24 со ссылкой на гендиректора белградского ФК Звездана Терзича.
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