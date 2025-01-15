Махачкала и Тобольск не востребованы: названы самые популярные рейсы омского аэропорта. Только в Москву за год слетали более 760 тысяч пассажиров.
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Махачкала и Тобольск не востребованы: названы самые популярные рейсы омского аэропорта. Только в Москву за год слетали более 760 тысяч пассажиров.