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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Милуоки ограбили дом Бобби Портиса

Форвард «Бакс» сообщил, что его имущество было украдено во время субботней игры против «Кавальерс». Портис поделился новостью в своих аккаунтах в социальных сетях в воскресенье днем, опубликовав видео с камер наблюдения за своей входной дверью и попросив поклонников присылать ему любые советы или информацию.

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