В Милуоки ограбили дом Бобби Портиса

Форвард «Бакс» сообщил, что его имущество было украдено во время субботней игры против «Кавальерс». Портис поделился новостью в своих аккаунтах в социальных сетях в воскресенье днем, опубликовав видео с камер наблюдения за своей входной дверью и попросив поклонников присылать ему любые советы или информацию.