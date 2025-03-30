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Царьград

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НАТО не сможет оправиться: кто выиграет от решения Трампа присоединить Гренландию

НАТО не сможет оправиться: кто выиграет от решения Трампа присоединить Гренландию

НАТО может не оправиться после решения Трампа по присоединению Гренландии.Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд заявил американскому журналу Newsweek, что любые попытки США присоединить Гренландию приведут к серьёзным негативным последствиям для НАТО, от которых альянс не сможет оправиться.

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