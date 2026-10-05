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За рулем

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Привезти машину из Китая станет намного сложнее и дороже: что изменится?

Привезти машину из Китая станет намного сложнее и дороже: что изменится?

С 2027 года Китай расширит требования к экспорту автомобилей. Заводы-производители должны будут подтверждать, что их машины есть где обслуживать и ремонтировать за пределами страны.

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