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Кинжал раскрывает место битвы между Римской империей и племенными воинами

Кинжал раскрывает место битвы между Римской империей и племенными воинами

В Швейцарии археологи любители обнаружил 2000-летний кинжал из серебра и латуни. Это был жизненно важный ключ в истории давно забытой битвы между Римской империей и племенными воинами, сообщает «Аrkeonews».

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