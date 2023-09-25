Этот таинственный мир

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Золотой трон фараона Тутанхамона

Золотой трон фараона Тутанхамона

Золотой трон фараона Тутанхамона. Около 1325 года до н.э. 102 х 54 х 60 см Дерево, золото, серебро, стекло, полудрагоценные камни Из Долины царей.

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Комментарии
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S
Sema
Подобные артефакты, дошедшие до наших дней, большая редкость. Всё человеческое не постоянно и ненадежно. В Израиле тоже был трон у царя Соломона. Со временем исчезают не только троны, но и целые цивилизации. В Библии сказано о Небесном Царстве, которое вечно будет править всей землёй: «Когда Сын человеческий придёт в своей славе со всеми ангелами, он сядет на свой величественный престол. Перед ним будут собраны все народы, и он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов» (Матфея 25:31,32).
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