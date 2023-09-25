Золотой трон фараона Тутанхамона

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Sema

Подобные артефакты, дошедшие до наших дней, большая редкость. Всё человеческое не постоянно и ненадежно. В Израиле тоже был трон у царя Соломона. Со временем исчезают не только троны, но и целые цивилизации. В Библии сказано о Небесном Царстве, которое вечно будет править всей землёй: «Когда Сын человеческий придёт в своей славе со всеми ангелами, он сядет на свой величественный престол. Перед ним будут собраны все народы, и он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов» (Матфея 25:31,32).