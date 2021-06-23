Театр абсурда

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О большом геополитическом сливе Владимира Путина

О большом геополитическом сливе Владимира Путина

Что ж, после российско-американской встречи в Женеве уже можно подвести некоторые итоги. #Россия и #США обменялись очередными любезностями: Вашингтон анонсировал очередные #санкции, Москва подтвердила статус Америки как недружественной страны.

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