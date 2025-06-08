Паломничество и пляжи: россиянам предлагают круизы в Турцию, Египет и Израиль

Компания Astoria Grande расширила географию морских путешествий на следующий туристический сезон. В официальном телеграм-канале лайнера сообщили, что с 4 марта по 26 мая 2026 года судно отправится в серию круизов по обновлённым маршрутам, охватывающим Средиземноморье, Ближний Восток и Закавказье.