Паломничество и пляжи: россиянам предлагают круизы в Турцию, Египет и Израиль

Компания Astoria Grande расширила географию морских путешествий на следующий туристический сезон. В официальном телеграм-канале лайнера сообщили, что с 4 марта по 26 мая 2026 года судно отправится в серию круизов по обновлённым маршрутам, охватывающим Средиземноморье, Ближний Восток и Закавказье.
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