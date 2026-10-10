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Строительство 21 века

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9 ошибок ремонта, за которые придётся дорого заплатить: личный разбор

9 ошибок ремонта, за которые придётся дорого заплатить: личный разбор

Ремонт часто начинается с красивой картинки в голове и заканчивается суровой реальностью, где каждый неверный шаг превращается в расходы.

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